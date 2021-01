Porchat pede impeachment de Bolsonaro: “Criminoso”

O humorista Fábio Porchat usou o Twitter para se posicionar contra Jair Bolsonaro. Assim como Bruno Gagliasso, ele fez um post no micro blog nesta sexta-feira (15) pedindo o impeachment do presidente do Brasil.

O motivo da revolta de Porchat é pelo fato falta de oxigênio que assolou Manaus na última quinta-feira (14). Na rede social, ele disparou: “Não tem como ajudar. Um tristeza. Temos que transformar essa impotência de quem gostaria de ajudar em revolta contra este governo criminoso. Impeachment já”.

Mesmo sem ter a ajuda do governo, o Amazonas recebeu doações de famosos como Luciano Huck, Gusttavo Lima, Bruno Gagliasso, Whindersson Nunes, Tatá Werneck, que criam uma campanha de doação de cilindros de oxigênio.

Fonte: ISTOÉ