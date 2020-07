Portaria da Semfaz Penedo prorroga vencimento das parcelas do IPTU e TSU 2020

A Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura de Penedo publicou no Diário Oficial do Município, uma portaria que prorroga a data de vencimento das parcelas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Serviço Urbano (TSU).

As novas datas de vencimento tem início no dia 30 de Setembro, de acordo com o calendário que pode ser acessado por meio do seguinte link.

A referida portaria leva em consideração o decreto municipal nº 669 de 2020, que declara situação de emergência e estabelece medidas temporárias no âmbito municipal, além da necessidade de evitar prejuízos para os contribuintes que não receberam o carnê em tempo hábil.

De acordo com a Sefaz, os carnês de IPTU e TSU não recebidos pelos contribuintes até o dia 30 de setembro, deverão ser solicitados na sede da Superintendência Fazendária localizada na Avenida Getúlio Vargas, 284, Centro Histórico de Penedo ou no endereço oficial www.penedo.al.gov.br no ambiente Portal do Contribuinte.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)