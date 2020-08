Porto vence Benfica e conquista a Taça de Portugal

Pela final da Taça de Portugal, o Porto venceu o Benfica por 2 a 1. Mbemba marcou os dois gols dos Dragões, enquanto Carlos Vinícius descontou para os Águias.

ZAGUEIRO ARTILHEIRO

Mbemba marcou os dois gols da vitória do Porto. O zagueiro aproveitou cruzamento para completar, nas duas vezes, de cabeça. Ele garantiu a vitória dos Dragões.

TRABALHO PELA FRENTE

Mesmo com um a mais desde os 38 minutos do primeiro tempo, o Benfica não fez uma grande partida. Além da Taça de Portugal, também perderam o Campeonato Português para o Porto. Jorge Jesus, recém-contratado, terá trabalho pela frente.

PRESSÃO NO FINAL, MAS…

O Benfica até pressionou no final, chegou a um gol com Carlos Vinícius, de pênalti, mas não conseguiu empatar a partida. Com algumas chances desperdiçadas, os Águias poderiam ter feito uma partida melhor.

Fonte: LANCE