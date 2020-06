Porto vence o Marítimo em casa e abre vantagem sobre o Benfica

O Porto venceu a primeira partida após a volta do Campeonato Português. Nesta quarta-feira, os Dragões receberam o Marítimo, pela 26ª rodada, e com um belo gol de Jesús Corona o time do norte português venceu por 1 a 0.

O mexicano abriu o placar logo com cinco minutos de jogo. Após bola lançada na área em cobrança de lateral, o ataque portista disputou com a zaga do Marítimo e a bola sobrou para o camisa 17, que bateu de primeira e pegou o goleiro brasileiro Charles, ex-Vasco e Cruzeiro, de surpresa.

Na etapa final, o Marítimo se lançou mais ao ataque e tentou buscar o empate. O clube teve mais a bola do que o Porto, mas não aproveitou bem as oportunidades. No final do jogo, o brasileiro Alex Telles, lateral-esquerdo do Porto, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O Porto agora chegou aos 63 pontos e abriu dois de vantagem sobre o Benfica, que empatou mais cedo com o Portimonense e chegou aos 61. Na próxima rodada, os Dragões enfrentam o lanterna Desportivo Aves, fora de casa.

Fonte: Terra