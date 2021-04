Povoado Imbira 2 recebe melhorias na rede de energia elétrica

O homem do campo penedense está vivendo uma transformação positiva em sua qualidade de vida na gestão Crescendo Com Seu Povo. O governo que leva serviços públicos aos que moram longe da área urbana e viabiliza acesso à assistência disponível na cidade promove mais um avanço para famílias da zona rural.

A mais nova ação pública ocorre no Povoado Imbira 2, beneficiado com o aperfeiçoamento de sua rede de energia elétrica graças à reivindicação do Prefeito Ronaldo Lopes e da vereadora Raquel Tavares para a Equatorial, empresa distribuidora do serviço em Alagoas.

Em vistoria na manhã de hoje (15), Ronaldo Lopes e Raquel Tavares acompanharam o trabalho realizado pela empresa que está instalando mais de 50 postos na região. “A ação vai favorecer principalmente treze famílias que não tinham o serviço essencial, assim como reforçar a rede de energia de todo o povoado”, destaca Ronaldo Lopes.

Durante a visita, a vereadora ressaltou a importância das melhorias. “Essa comunidade sofria muito sem energia. Alguns moradores já chegaram a passar necessidade porque não podiam ter uma geladeira para guardar alimentos. Agora, com a instalação de energia eles vão ter melhor condição de vida’’, explica Raquel.

O Prefeito de Penedo também agradeceu a empresa por atender as necessidades dos moradores da Imbira 2. “Estamos gratos a Equatorial por realizar a minha reivindicação e da vereadora Raquel, colocando energia para essas famílias e melhorando a rede da comunidade, investimento essencial para o crescimento da região, além de garantir o bem-estar para essas pessoas”, finaliza Ronaldo Lopes.

por Isabella Lucena GAPRE PMP