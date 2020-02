Prazo para pagamento do IPVA 2020 com 10% de desconto é prorrogado

A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL) prorrogou nesta sexta-feira (31) o prazo para pagamento do IPVA 2020 com 10% de desconto até o dia 11 de fevereiro.

Saiba como calcular o IPVA

O boleto está disponível no site da Secretaria da Fazenda (clique aqui). Após entrar no site é preciso clicar em “Espaço do Contribuinte”, escolher a opção “IPVA” e depois “Emissão de Boletos”, informando o Renavam e placa. O boleto também pode ser emitido presencialmente nas Centrais Já!.

O valor do imposto em 2020 vai ser, em média, 3,54% menor do que em 2019, devido à desvalorização dos usados. De acordo com a Sefaz, as alíquotas de 2020 serão as mesmas de 2019.

O pagamento do imposto pode ser feito em cota única ou em até seis parcelas, que não podem ser menores que R$ 100. O pagamento parcelado segue prazos específicos, de acordo com o final da placa do veículo (veja o calendário na imagem abaixo).

Fonte: G1/AL