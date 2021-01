Pré-matrícula online para novatos da rede estadual começa hoje

A pré-matrícula online para novatos da rede pública estadual referente ao ano letivo 2021 começa nesta sexta-feira (8). São mais de 60 mil vagas para toda a rede de ensino. O procedimento vale para os alunos que estão ingressando ou retornando à rede estadual de ensino.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a pré-matrícula deve ser feita no site da Matrícula Online (clique aqui) até o dia 15 de janeiro.

Serão ofertadas vagas para as seguintes séries:

1º e 6º anos do ensino fundamental;

1ª série do médio integral;

1º e 5º períodos do turno diurno do EJA fundamental;

1º e 6º períodos do turno noturno do EJA fundamental

1º período do EJA médio.

A idade mínima exigida para matrícula no EJA fundamental é de 15 anos, enquanto para o médio é de 18 anos.

Para as demais séries, o interessado deve procurar a escola mais próxima para saber se a mesma possui vagas.

Para os estudantes e responsáveis que não têm acesso à internet, a inscrição pode ser feita nas unidades de ensino da rede estadual ou por meio da Gerência Regional de Educação (Gere) mais próxima. Todas serão pontos de apoio à comunidade escolar.

Cadastro

No ato da pré-matrícula, o estudante ou seus responsáveis legais deverão informar o nome completo do estudante, data de nascimento, sexo, CPF, endereço completo com CEP, telefone, endereço de e-mail, nome da mãe e pai ou responsáveis.

Devem também declarar se o aluno possui deficiência, sua escola de origem, ano ou série que cursará, turno e selecionar até três opções de escola.

Resultados

Efetuada a pré-matrícula, o interessado deve retornar ao site da matrícula online no período de 22 a 25 de janeiro para saber em qual escola o candidato foi alocado. A confirmação presencial de matrícula, com a entrega de documentação do aluno na unidade de ensino selecionada, acontece de 25 a 29 de janeiro. Este procedimento é essencial para a garantia da vaga.

Veja o calendário para as matrículas 2021:

8 a 15/01/2021 – Novas matrículas;

22 a 25/01/2021 – Divulgação dos resultados e confirmação da matrícula;

25/01 a 29/01/2021 – Confirmação presencial da matrícula.

Fonte: G1/AL