Prefeito de Palmeira dos Índios diz que teste deu positivo para Covid-19

O prefeito de Palmeira dos Índios, Julio Cezar (PSB), informou que o teste para Covid-19 que ele havia feito teve resultado positivo. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da prefeitura nesta quarta-feira (29).

Em uma publicação feita em sua rede social, o prefeito fala que está bem, e que fez o teste por recomendação médica após sentir alguns sintomas.

”Esse vírus não respeita e nem poupa ninguém. Caso seja possível, me incluam em suas orações, porque eu também estarei em oração por mim e por tantos outros que foram infectados no cumprimento da sua missão em ajudar as pessoas e proteger vidas. Fiquem em casa, usem máscara e que o nosso Deus abençoe a todos nós!”, finalizou o prefeito.

Segundo a assessoria, Julio Cezar está sem sintomas graves e em isolamento em casa desde o sábado (25), onde deve ficar pelo período de 14 dias, período recomendado em casos de Covid-19. E falará com sua equipe de gestão apenas por videoconferência.

Fonte: G1/AL