Prefeito de Pão de Açúcar fica ferido em acidente na rodovia AL-130

O prefeito de Pão de Açúcar, Clayton Farias Pinto (PSL), ficou ferido após o veículo que ele estava se envolver em um acidente na noite desse domingo (9) perto da entrada da Fazenda Redenção, em um trecho da rodovia AL-130, que dá acesso ao município. O condutor do outro veículo também ficou ferido.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o prefeito estava em um veículo modelo Renault Duster, que bateu contra a traseira de um Chevrolet Corsa. Não há informações se ele conduzia o veículo ou era passageiro.

Com o impacto, o Chevrolet Corsa ficou com a traseira totalmente destruída. Os veículos precisaram ser retirados do local por tratores.

O prefeito teve algumas lesões e foi levado para o hospital regional da cidade, mas foi transferido para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca. Segundo a unidade, ele fez uma tomografia porque sofreu um hematoma grande na cabeça. Ele foi medicado, avaliado por um neurocirugião e liberado.

Fonte: G1/AL