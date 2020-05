Prefeito de Penedo anuncia pelas redes sociais o início de dois novos projetos

Cumprindo quarentena após testar positivo para o COVID-19, o prefeito de Penedo Marcius Beltrão (PDT), fez uso das redes sociais para anunciar dois grandes novos projetos já em andamento. Um deles é a construção da nova Escola Municipal de Educação Básica Douglas Apratto Tenório. O segundo e ousado projeto é a transformação do antigo Sesi em um moderno complexo esportivo para contemplar várias modalidades.

Ao todo, serão investidos mais de R$ 4 milhões em ambos, recursos do Município. “No primeiro projeto estamos cumprindo uma promessa feita aos moradores do bairro Santo Antônio. Naquela ocasião, em que o antigo prédio foi condenado por problemas estruturais (terreno alagadiço) e demolido, afirmei que iria erguer uma nova escola dentro da própria comunidade. Preparamos todas as ruas do entorno com pavimentação, o Governo de Alagoas fez a doação do terreno e em breve vamos entregar uma moderna escola para atender todas as crianças do nosso querido Barro Vermelho”, explicou o prefeito.

Para a secretária de Educação, Cíntya Alves, com esse dois grandes projetos Penedo vai dar mais uma grande salto na educação pública de qualidade aliada ao esporte em suas mais variadas modalidades.

“Penedo vem mostrando que a Educação é coisa séria e deve ser tratada com respeito. O ensino de qualidade é a única arma que pode proporcionar um futuro digno para nossas crianças. Por eles devemos lutar com unhas e dentes para que alcancem o que almejam. Estamos modernizando todas as escolas, dotando de refrigeração, computadores, livros didáticos de qualidade e, agora, todo o material escolar de graça, nunca feito em Penedo. Queremos todo os alunos em sala de aula, sem desculpa nenhuma dos pais. E mais essa novidade, vamos aliar o ensino ao esporte com o moderno Complexo Estudantil Municipal. Toda a comunidade escolar de Penedo pode festejar”, comemorou a secretária.

Complexo Esportivo. Vejam o que contempla:

– Reforma das duas piscinas:

*Piscina semi olímpica com bloco de saída;

* Piscina padrão para uso de hidroginástica e outras práticas esportivas;

– Pista de atletismo de 426,36 m;

– Pista de salto com vara tamanho oficial;

– Pista de salto triplo tamanho oficial;

– Revitalização do campo de futebol com iluminação e todos os equipamentos;

– Revitalização do ginásio;

– Instalação de gerador;

– Muro de todo o complexo;

– Revitalização de toda pavimentação asfáltica;

– Reforma da sede da Secretaria de Educação.

“Vamos transformar o antigo Sesi em um grande centro esportivo para atender todas as modalidades. Penedo é cheia de bons exemplos nos esportes, gente que veio de baixo, buscou seu espaço e conseguiu se destacar até em competições fora do Brasil. Queremos isso, incentivar maciçamente os esportes em todas as séries. Queremos abrir mais caminhos para nossas crianças e o Complexo será um grande aliado. Penedo ganhará muito com esse importante equipamento voltado unicamente aos esportes”, garantiu o prefeito Marcius Beltrão.

por Roberto Miranda