Prefeito de Penedo autoriza publicação de edital para concurso público

O prefeito Marcius Beltrão (PDT) assinou nesta sexta-feira (21), o extrato autorizando a publicação do edital para realização do concurso público. O ato que contou com a participação de vereadores e secretários, ocorreu no Gabinete. Serão mais de 200 vagas para os níveis médio e superior.

Para o chefe do Executivo, a autorização de hoje tem um grande significado. “Hoje é um dia bastante diferenciado. Anunciamos e estamos pagando mais uma vez o salário dos servidores dentro do mês vigente e com bastante antecedência. Buscando sempre valorizar o servidor. E aos que não acreditavam, assinamos a autorização para publicação do edital do concurso. Isso significa que estamos trabalhando com austeridade, com ajuste fiscal para manter todas as contas públicas em dia”, comemorou o prefeito.

Com a assinatura, a partir das 20h o edital estará disponível no endereço eletrônico: www.copeve.ufal.br, podendo a inscrição ser realizada até o dia 17 de março. Ao todo, o concurso contempla 45 cargos nos níveis média e superior, com 220 vagas.

“Existem prefeituras alagoanas que ainda não terminaram nem sequer de pagar o décimo terceiro. E Penedo vem cumprindo rigorosamente em dia todas as obrigações com seus servidores e com a população. Penedo tem muito o que comemorar. Agora estudem, estudem muito para obter êxito no concurso e obter a tão sonhada estabilidade e boa sorte para todos”, acrescentou Marcius Beltrão.

De acordo com o edital, a prova objetiva deverá ocorrer no dia 03/05/2020, horário e local que constará no cartão de inscrição. Os cargos de nível médio e superior a prova objetiva contará com 40 questões (15 de português, 10 de matemática e 15 de conhecimentos específicos). Sendo para o cargo de procurador do Município, 25 questões de conhecimentos específicos, somando 50 questões. O valor da inscrição R$ 100 nível médio e R$ 120 superior.

Cargos para os níveis médio e superior

Assistente Social, Biomédico, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro Civil, Engenheiro de Pesca, Engenheiro em Segurança do Trabalho, Farmacêutico/Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Jornalista, Médico Generalista, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Odontólogo Bucomaxilo Facial, Odontólogo Endodontista, Odontólogo Periodontista, Psicólogo,Terapeuta Ocupacional,Turismólogo, Agente de Logística e Sistema de Informação, Agente de Saúde em Endemias, Auxiliar de Educação (Cuidador), Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Transporte (Monitor), Fiscal de Postura, Guarda Municipal de Trânsito, Monitor de Governança, Motorista “D”, Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Técnico de Enfermagem, Técnico de Enfermagem do Trabalho, Técnico de Laboratório, Técnico de Prótese Dentária, Técnico de Radiologia, Técnico de Segurança do Trabalho e Técnico de Edificações. Para os cargos de Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática e Professor de Séries Iniciais 25h (Polivalente), o Concurso será constituído de duas etapas, sendo a primeira Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório. Para o cargo de Procurador Municipal, o Concurso será realizado em três etapas, sendo a primeira Prova Objetiva, a segunda Prova Dissertativa, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e a terceira Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório

Anexos, edital e inscrição basta acessar: http://www.copeve.ufal.br/index.php?opcao=concurso&idConcurso=3227830

por Roberto Miranda