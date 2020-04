Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, testa positivo para o novo Coronavírus

Através das redes sociais, o prefeito municipal de Penedo Marcius Beltrão anunciou que realizou o teste para o Covid-19 e o resultado foi positivo.

Apesar de estar com o novo Coronavírus, Marcius Beltrão, apresenta sintomas leves e durante essa quarentena irá trabalhar de forma remota para dá sequência no planejamento de enfrentamento da Pandemia na cidade ribeirinha.

No Instagram, Marcius Beltrão escreveu:

“O bom guerreiro, guerreia o bom combate, se fere na batalha, se recupera e volta a batalhar para buscar o bem comum.” Infelizmente, isso só mostra que todos nós estamos suscetíveis ao vírus. Estou cumprindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde no que se refere ao período de quarentena e cuidados. Minha família também fez os testes e graças a Deus foi negativo. Ainda não estou sentindo sintomas. Posso ser ou não assintomático. Peço encarecidamente que tomem cuidado, se previnam e sigam as orientações dos órgãos de saúde. Devemos acreditar e confiar nos especialistas, na ciência. #FiquemEmCasa e com a força do nosso Deus vamos superar a Pandemia. Amém!!

