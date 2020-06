Prefeito de SP testa positivo para covid-19

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, obteve diagnóstico positivo para covid-19. A informação foi confirmada pela Prefeitura de São Paulo em nota oficial no começo da noite deste sábado. De acordo com o poder municipal, o prefeito está bem, não apresenta sintomas da doença causada pelo novo coronavírus, mas vai ficar trabalhando em casa nos próximos dias.

De acordo com a prefeitura, o teste positivo de Covas veio depois de exame de rotina. Em maio, o prefeito foi internado no Hospital Sírio-Libanês após sintomas de desconforto abdominal. O político faz tratamento contra um câncer diagnosticado, inicialmente, na cárdia, região entre estômago e esôfago. Ele continua fazendo imunoterapia contra câncer linfonodos.

O prefeito foi internado pela primeira vez no dia 23 de outubro, com erisipela (infecção na perna), que evoluiu para trombose venosa profunda (coágulos) na perna direita. Os coágulos subiram para o pulmão, causando uma embolia. O câncer foi diagnosticado durante a realização dos exames para identificar novos coágulos.

Covas passou por oito sessões de quimioterapia que, segundo os médicos, não foram suficientes para vencer o câncer. No último boletim médico, divulgado em 28 de abril, a equipe do Sírio Libanês afirmou que Bruno Covas continua com câncer nos linfonodos. Com isso, existe a necessidade de continuidade do tratamento de imunoterapia.

Na ocasião, o prefeito foi submetido a exames de controle, entre eles a ressonância magnética, “que demonstraram que o tratamento está sendo eficaz no combate ao câncer que persiste nos linfonodos”. Diante desse resultado, a equipe médica decidiu continuar aplicações endovenosas de imunoterapia a cada três semanas.

Fonte: Terra