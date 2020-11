Prefeito Marcius Beltrão destaca avanços para Penedo na abertura do Circuito de Cinema

A primeira noite da 10ª edição do Circuito Penedo de Cinema ganhou mais de um marco histórico para a cidade. Além de reabrir o Cine São Francisco, local que funcionará como Centro de Convenções, a solenidade de abertura do festival registrou a assinatura da obra de construção da sede própria da Ufal no município.

Tanto a recuperação do cineteatro, quanto a instalação da Universidade Federal de Alagoas no município polo do Baixo São Francisco foram viabilizadas pelo governo Marcius Beltrão/Ronaldo na Prefeitura de Penedo, junto com o Iphan Alagoas e os governos estadual e federal, com apoio de parlamentares alagoanos.

Parcerias

As parcerias foram destacadas pelo Prefeito Marcius Beltrão em seu pronunciamento. Dirigindo-se ao reitor da Ufal, Josealdo Tonholo, o gestor penedense destacou o apoio de Vinícius Lages, atual diretor do Sebrae Alagoas. “No ano de 2013, Vinícius era Ministro de Turismo e, com apoio político do senador Renan Calheiros, financiou essa obra na ordem de cinco milhões de reais”.

Marcius comentou que um problema estrutural descoberto durante a reforma do cinema inaugurado em 1959 – à época, o mais moderno do Nordeste –, levou ao uso do recurso que seria utilizado para a compra das 900 poltronas do local.

“Procuramos o governador e solicitamos dele a compra das cadeiras que são caríssimas, algo em torno de R$ 1.500,00 por unidade, e o governador, com o carinho que tem pela cidade de Penedo, atendeu”, disse o prefeito sobre a aquisição em processo de licitação.

Cine Penedo

Marcius Beltrão também comentou o sobre o Cine Penedo e o projeto elaborado por sua administração enviado ao BNDES, órgão que financiará a conclusão do centro produtor de audiovisual da Ufal, espaço que já tem salas de aula prontas.

“Eu conversava com Tonholo e ele falava que é muito importante instalar neste município o curso de Cinema e oferecer isso à sociedade brasileira. Valorizar a cultura, a arte, o cinema, o folclore, é obrigação de cada um de nós porque todas essas atividades são instrumento sociais de igualdade”, afirmou o Prefeito de Penedo.

Marcius Beltrão destacou ainda o apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), entidade que também patrocina o Circuito desde sua primeira edição e que já garantiu recursos para o evento acontecer em 2021, segundo informou o vice-presidente do comitê, Maciel Oliveira, durante a solenidade.

“Ninguém faz nada sozinho. Quando a gente busca parceiros comprometidos com a melhoria da qualidade de vida da população, que querem realmente fazer a diferença, a gente consegue chegar lá”, salientou o gestor que está próximo de concluir seu terceiro mandato, antes do ato que formalizou o contrato para construção da sede própria da Ufal em Penedo.

Orçada em cerca de quatro milhões de reais, a obra já tem recurso empenhado e depositado na conta da empresa Pimentel Engenharia, segundo divulgou o reitor da instituição que lançou, em Penedo, a campanha que comemora 60 anos de fundação da Ufal com mais uma importante conquista, especialmente para a população de toda a região do Baixo São Francisco alagoano e sergipano.

