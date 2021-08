Prefeito Ronaldo Lopes anuncia instalação de restaurante popular em Penedo

O Prefeito Ronaldo Lopes anunciou a instalação do primeiro restaurante popular de Penedo. O investimento direcionado para pessoas de baixa renda e em situação de insegurança alimentar foi divulgado nesta quarta-feira, 11, durante entrega de cestas básicas e cartões do Programa Criança Alagoana (CRIA).

O restaurante popular funcionará no espaço anexo ao antigo Ginásio do Sesi, sede atual do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

O local é próximo das comunidades Campo Redondo, Matadouro (bairro Santa Cecília) e Cacimbinhas (bairro Santa Izabel), todas com grande número de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Cestas Básicas

O mesmo público-alvo do restaurante popular recebeu mais uma boa notícia do Prefeito Ronaldo Lopes. O gestor penedense garantiu que vai dobrar a quantidade de cestas básicas distribuídas pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Seades).

“A quantidade que a Seades doar nós também vamos entregar pra vocês”, afirmou Ronaldo Lopes sobre a ampliação da assistência, com uso de recursos próprios do município. Somente hoje, mais de 600 cestas básicas foram entregues das 8 mil destinadas à população penedense.

Parceria

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas atende necessidades imediatas e melhora a infraestrutura do município. Além das obras já realizadas, Penedo vai ganhar duas creches e dez praças, ações previstas no âmbito do CRIA.

O desenvolvimento do maior programa de distribuição de renda criado por governo estadual entre todas as unidades do Brasil está próximo de atender 4 mil famílias em Penedo, município com metas de inclusão de beneficiários alcançadas, antes do prazo estabelecido pela Seades Alagoas.

por Fernando Vinícius – Decom PMP