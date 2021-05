Prefeito Ronaldo Lopes anuncia live para divulgar músicos de Penedo

Músicos e trabalhadores da área de produção de shows em Penedo receberam uma boa notícia do Prefeito Ronaldo Lopes nesta quarta-feira, 19.

Ao lado da Secretária Municipal de Cultura, Aliny Costa, o gestor penedense anunciou a realização de live para divulgar o trabalho e apoiar financeiramente os artistas locais.

“Essa pandemia trouxe muitas dificuldades para os nossos músicos e pessoas que trabalham com eventos em nossa cidade. Para apoiar esse setor, nós vamos fazer uma live onde eles poderão se apresentar e receberão um auxílio”, informou Ronaldo Lopes.

A live Arroche O Nó será transmitida pelo canal da Prefeitura de Penedo no YouTube nos dias 25 e 26 de junho.

“Será uma grande live contemplando quase 100 pessoas envolvidas em eventos aqui em Penedo”, destacou Aliny Costa sobre a ação do governo Crescendo Com Seu Povo.

Em breve, a Prefeitura de Penedo divulgará a forma de credenciamento para participação no arraial virtual Arroche O Nó.

Lei Aldir Blanc

Em 2020, todo o recurso enviado pelo governo federal para Penedo, como auxílio emergencial para trabalhadores da área de cultura, foi integralmente repassado aos contemplados no edital, antes mesmo do final do ano, prova do compromisso e da seriedade da gestão da Secretária Municipal de Cultura Aliny Costa.

Prefeitura de Penedo conclui pagamento dos recursos da Lei Aldir Blanc

por Fernando Vinícius – Decom PMP