Prefeito Ronaldo Lopes anuncia mais um investimento para Penedo

O Prefeito Ronaldo Lopes concluiu mais uma semana de trabalho por Penedo com um novo avanço para o município. O gestor recebeu representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), órgão vinculado ao governo federal que financiará a restauração do Cine Penedo.

O prédio de arquitetura modernista localizado na Praça Marechal Deodoro, Centro Histórico – vizinho da Igreja do Rosário dos Pretos – é mais um patrimônio de Penedo em processo de recuperação, projeto desenvolvido em conjunto entre Prefeitura de Penedo, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e BNDES.

O cinema fechado há mais de 40 anos voltará a funcionar como sala de exibição de filmes e auditório do Centro de Produção Áudio Visual que a Ufal está implantando em Penedo.

O prefeito Ronaldo Lopes destaca a articulação necessária para viabilizar a obra. “Após uma grande luta por recursos, conseguimos o patrocínio cultural do BNDES para a reforma do Cine Penedo. Um sonho antigo dos penedenses que agora está tomando forma e virando realidade”, comentou o gestor do governo Crescendo Com Seu Povo.

Junto com Ronaldo Lopes e o professor Sérgio Onofre (Ufal), os representantes do BNDES vistoriaram as instalações do antigo cinema. A sala de exibição passará por reparos, antes da retomada dos trabalhos no imóvel que já tem prédio anexo concluído, com salas de aula e laboratórios para o curso de formação em audiovisual, investimento pioneiro em Alagoas.

“É uma grande felicidade presenciar o cinema retornando à nossa cidade, pois essa conquista representa mais desenvolvimento para Penedo e reflete a nossa preocupação em dar continuidade ao legado histórico e cultural do audiovisual na cidade”, concluiu o Prefeito Ronaldo Lopes.

por Isabella Lucena – assessoria Gapre