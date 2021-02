Prefeito Ronaldo Lopes apresenta necessidades de Penedo para Equatorial

Uma cidade em ritmo acelerado de desenvolvimento precisa ter infraestrutura que suporte o progresso. Penedo se encontra nesse patamar e por isso investe – dentre outros setores, como saúde e educação – em mobilidade urbana e saneamento básico.

A cidade polo do Baixo São Francisco tem projetos prontos, concluídos e em execução, obras coordenadas pelo engenheiro Ronaldo Lopes desde 2013, quando o então prefeito Marcius Beltrão lhe delegou a responsabilidade.

Agora, Ronaldo Lopes trabalha em busca de novos avanços e já colhe os resultados de seu empenho. Ele apresentou reivindicações do município à Equatorial, empresa distribuidora de energia elétrica para Alagoas, e obteve retorno positivo.

“Penedo precisa de investimentos em alta e baixa tensão, tanto na área urbana quanto na zona rural. O nosso setor de iluminação pública fez um levantamento que mostra, por exemplo, como o bairro Dom Constantino cresceu e precisa receber melhorias em sua rede de energia”, explica Ronaldo Lopes.

Zona rural

O Prefeito de Penedo também ressalta que o serviço precisa ser aperfeiçoado para o homem do campo, “principalmente nos povoados mais próximos de Pindorama”, onde a prioridade é instalar transformadores, isoladores e novos cabos para melhorar a rede.

“Nós mostramos a urgência desse trabalho e já conseguimos a ampliação para moradores da comunidade Imbira 2, onde quinze casas ainda não têm energia elétrica. Essa reivindicação foi apresentada pela vereadora Raquel Tavares, e a Equatorial informou que vai resolver”, destaca Lopes.

LED e turismo

Outra boa notícia é a destinação de 1.200 lâmpadas de LED. “Esse investimento na nossa iluminação pública virá por meio de parceria com a Equatorial. Vamos trabalhar em conjunto para instalar nas principais ruas de Penedo”, informa, acrescentando que o imóvel conhecido como ‘prédio da Ceal’ está em estudo para cessão ao município.

O objetivo é utilizar o casarão situado no Centro Histórico no projeto de investimentos em turismo. O prédio antigo tem vista privilegiada do Rio São e é vizinho de atrativos importantes, como a Igreja de Nossa Senhora da Corrente e Museu do Paço Imperial/Memorial Raimundo Marinho.

Gerar emprego e renda por meio de atividades turísticas é uma das plataformas do governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

“Nós já temos dois novos hotéis próximos de abrir as portas, um na parte alta da cidade e o outro no Centro Histórico. Também existem empresários interessados em abrir pousadas aqui e tudo isso requer mais investimentos em energia elétrica. Apresentamos essa demanda crescente à Equatorial, que está receptiva em nos atender”, afirmou.

O Prefeito de Penedo está confiante com o retorno da empresa que investirá cinco milhões de reais na subestação localizada à margem da rodovia AL 101 Sul, na saída de Penedo para Piaçabuçu, mais uma ótima novidade para o Baixo São Francisco e o Litoral Sul de Alagoas.

por Fernando Vinícius – Decom PMP