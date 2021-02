Prefeito Ronaldo Lopes assina decreto que reduz taxas para taxistas e mototaxistas

O Prefeito Ronaldo Lopes assinou esta terça-feira (9), o decreto municipal que reduz as taxas tributarias de alvarás para taxistas e mototaxistas em Penedo.

De acordo com o decreto assinado pelo Prefeito Ronaldo Lopes, os taxistas, receberão um desconto de cerca de 40% no pagamento de seu tributo, que passa a ser de R$ 320,35 (trezentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), sendo que sem a intervenção do executivo municipal, o valor a ser pago em 2021 seria de R$519,49 (quinhentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos).

Já os mototaxistas, obtiveram 49% de desconto. O valor sem o abatimento seria de R$ 188,61 (cento e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos). Com a redução, irão parar R$ 96,66 (noventa e seis reais e sessenta e seis centavos).

Essa é uma medida que os profissionais da área, que atuam em Penedo, ansiavam, principalmente no período da pandemia que afetou de forma significativa os rendimentos dessas categorias.

Prefeito Ronaldo Lopes

O Prefeito Ronaldo Lopes comentou a ação através de suas redes sociais, destacando a importância desse abatimento, no momento de enfrentamento a pandemia de Covid- 19.

“Realizei uma reunião com os taxistas de Penedo. No momento, apresentei um decreto municipal que proporciona descontos nas taxas necessárias para a realização das atividades deles, considerando os efeitos financeiros decorrentes da pandemia que afetaram esses profissionais”, afirmou o gestor.

O vereador Alcides de Andrade Neto, o Cidoca, interlocutor do pedido para que a Prefeitura de Penedo reduzisse o valor das taxas cobradas, agradeceu ao Prefeito Ronaldo Lopes pela solução adotada, com relação à demanda de taxistas e mototaxistas.

“Externo meus sinceros agradecimentos ao prefeito Ronaldo Lopes pela presteza no atendimento à minha solicitação efetivada no sentido de reduzir, significativamente, a taxa tributária para estas categorias. A ideia é que esta iniciativa se torne um projeto de lei para fixar o valor de 2022. O diálogo constrói pontes para as soluções e esse é o caminho que devemos seguir. Contem comigo.”, declarou o vereador.

Fonte: Decom – PMP