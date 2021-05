Prefeito Ronaldo Lopes dá posse a Secretário e Coordenador de Esportes

O desenvolvimento de políticas públicas relacionadas com esportes em Penedo alcança um novo patamar. Nesta quinta-feira, 13 de maio, o Prefeito Ronaldo Lopes empossou o gestor e o coordenador da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), pasta criada para assegurar mais autonomia e celeridade ao setor.

Uma mini reforma administrativa elaborada pela gestão Crescendo Com Seu Povo foi aprovada na Câmara Municipal de Penedo para viabilizar a instituição da secretaria que será administrada por Juca Vasconcelos, professor de Educação Física e empresário, e coordenada por Evanílson Nunes, ex-jogador profissional de futebol, técnico e responsável por escolinha de futebol que orienta crianças e adolescentes.

“Hoje o Secretário de Esportes Juca Vasconcelos e o Coordenador de Esportes Evanílson Nunes tomaram posse em seus cargos. Desejo muita sorte nessa missão e reafirmo o meu compromisso de trabalhar juntamente com eles”, declarou o Prefeito Ronaldo Lopes em suas redes sociais sobre o ato que reuniu membros do primeiro escalão do governo, vereadores, representantes do Partido dos Trabalhadores e penedenses ligados ao esporte.

Juca Vasconcelos destacou que a criação da Secretaria Municipal de Esportes na Prefeitura de Penedo é uma reivindicação de quase três décadas de desportistas de diferentes áreas das atividades que são sinônimo de saúde, qualidade de vida e formação física e mental.

Em entrevista recente, o Prefeito Ronaldo Lopes adiantou que a SMES deverá solucionar a questão de pessoal qualificado para orientar atividades físicas nas três Academias de Saúde de Penedo, investimentos localizados nos conjuntos José Moraes Lopes (Cohab), Rosete Andrade e Mata Atlântica que estão prontos para serem entregues à população.

A SMES também atuará em parceria com Secretaria Municipal de Educação, utilizando as instalações da Vila Olímpica que está praticamente pronta no espaço conhecido como Ginásio do Sesi, complexo que também abriga a sede da Semed.

por Fernando Vinícius – Decom PMP