Prefeito Ronaldo Lopes divulga valor do rateio da Educação

O Prefeito Ronaldo Lopes divulgou nesta terça-feira, 26, o valor do rateio da Educação para o pessoal do magistério que trabalha na rede pública municipal de Penedo.

A sobra de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) alcança a soma de R$ 1.400.00,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).

Com isso, 579 professores efetivos e contratados da Secretaria Municipal de Educação (Semed) receberão aproximadamente três mil reais (R$ 2.926,00), valor total para docentes sem registro de falta ao trabalho.

De acordo com Ronaldo Lopes, o pagamento do rateio da Educação será feito na próxima semana porque o pessoal responsável pela folha de pessoal da Prefeitura de Penedo está concluindo os procedimentos referente ao mês de janeiro.

O Prefeito de Penedo informa ainda que todos os servidores da prefeitura estarão com salário em conta bancária até sexta-feira, 29.

Com isso, o comércio de Penedo certamente terá um forte incremento na circulação de dinheiro porque, além da folha do funcionalismo municipal e do rateio da Educação, os servidores do governo estadual também receberão o salário de janeiro até o final da semana.

Fonte: Decom – PMP