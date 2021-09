Prefeito Ronaldo Lopes entrega fardamento para associados da Recicla Penedo

O Prefeito de Penedo Ronaldo Lopes participou nesta sexta-feira, 24, da entrega do fardamento para associados da Recicla Penedo, associação composta por catadores de materiais recicláveis criada com o apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), em parceria com o SEBRAE.

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gustavo Alencar, os associados começam a trabalhar imediatamente e identificados iniciam o trabalho de recolher materiais recicláveis.

Para o Presidente da Recicla Penedo, Wendel Basílio, foi muito importante a criação da associação que contou com total apoio da gestão Crescendo Com Seu Povo porque poderão trabalhar de forma organizada.

“Estamos recebendo o kit fardamento e com isso estaremos fardados na rua, fazendo o nosso trabalho e identificados para que a população possa nos ajudar a recolher os materiais que podem ser reaproveitados pela indústria”, afirmou Wendel.

O Prefeito Ronaldo Lopes falou da importância da coleta seletiva, trabalho que proporcionará economia de recursos públicos porque diminui a quantidade de lixo encaminhada ao aterro sanitário de Craíbas, preserva o meio ambiente e também gera emprego e renda em Penedo.

“É fundamental essa separação do lixo reciclável do orgânico pois o plástico demora 100 anos para se decompor na natureza, gerando graves prejuízos ambientais. Com esse trabalho também conseguiremos gerar mais emprego e renda. Toda população deverá cooperar, separando o lixo reciclável que serão coletados pelos associados da Recicla Penedo”, destacou o Prefeito Ronaldo Lopes.

por Thiago Sobral – Decom PMP