Prefeito Ronaldo Lopes inaugura Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto

A inauguração do Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto representa um novo marco na história de Penedo. O espaço é mais uma obra do PAC Cidades Históricas concluída no município pronto para gerar mais emprego e renda por meio do turismo.

A Cidade dos Sobrados dispõe de espaços públicos localizados em seu Centro Histórico para sediar seminários, congressos e eventos de forma integrada, com uso múltiplo das instalações do Theatro Sete de Setembro, da Biblioteca da Sociedade de Arte e Cultura Popular de Penedo, do Círculo Operário e agora também do Centro de Convenções.

Estruturada para o turismo de negócios, Penedo reconquista sua importância e pioneirismo, aspectos ressaltados por Ronaldo Lopes em seu discurso.

Emocionado, o gestor penedense frisou que seu pai, Dr. Hélio Lopes, era o prefeito de Penedo quando o Cinema São Francisco foi inaugurado, em 1959. Passados mais de 60 anos, o filho do homem público exemplar em sua vida pessoal e profissional tem a honra de inaugurar um empreendimento fundamental para o desenvolvimento de Penedo.

O empreendedorismo da família Peixoto, liderada à época por José da Silva Peixoto – Comendador Zeca Peixoto – também foi destacado, inclusive com o nome do empresário penedense que “pensava à frente de seu tempo”, conforme frisou Ronaldo Lopes.

A recuperação de mais um patrimônio histórico nacional é resultado da articulação iniciada na gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes junto ao senador Renan Calheiros, que prestigiou o evento ao lado do governador Renan Filho, autoridade também presente na solenidade.

O projeto elaborado em parceria com o Iphan Alagoas, sob a superintendência do arquiteto penedense Mário Aloisio Barreto Melo incluiu o Cine São Francisco no PAC Cidades Históricas, trabalho que viu ser concluído ontem, ao lado das autoridades e convidados.

Com recurso de emenda parlamentar do senador Renan Calheiros, o convênio foi assinado com o Ministério do Turismo em 2016, quando o gestor da pasta era o alagoano Vinícius Lages, atual diretor do Sebrae que prestigiou a solenidade na frente de honra composta ainda por Tereza Nelma (deputada federal) e Maria Lucinda Peixoto, filha do Comendador Zeca Peixoto.

“Para realizar um sonho como esse é preciso a participação de muitas pessoas”, afirmou Ronaldo Lopes, agradecendo em nome do povo de Penedo e lembrando que dos três centros de convenções autorizados em 2016, apenas o de Penedo está pronto, mais uma prova do compromisso com uso dos recursos públicos no município cuja execução do PAC Cidades Históricas ganhou destaque positivo em reportagem produzida pelo Fantástico.

A abertura do Centro de Convenções e Eventos de Penedo também homenageou pessoas que trabalharam no então Cine SF (bilheteiras, porteiros, operadores dos equipamentos de projeção) e a família do Comendador Zeca Peixoto – representada por Lucinda Peixoto – e foi encerrada em grande estilo, com show da cantora Elba Ramalho.

