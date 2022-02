Prefeito Ronaldo Lopes paga maior rateio da Educação da história de Penedo

O Prefeito Ronaldo Lopes acrescenta mais dois marcos do seu governo na história de Penedo, ações que valorizam o funcionalismo municipal e premiam todas as categorias que atuam na formação de nossas crianças e adolescentes.

Serão beneficiados os auxiliares de sala, cuidadores, monitores, motoristas do transporte escolar, agentes administrativo, secretário escolar, nutricionistas, merendeiras, serviços gerais e porteiros.

As boas notícias do Prefeito de Penedo foram anunciadas agora há pouco, durante live transmitida em seu Instagram sobre a definição das sobras dos recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).