Prefeito Ronaldo Lopes paga salário de janeiro e anuncia data para rateio da Educação

O Prefeito Ronaldo Lopes divulgou em suas redes sociais o pagamento do salário de janeiro para todos os servidores da Prefeitura de Penedo.

“Hoje pela manhã depositamos o salário de janeiro de todos os funcionários públicos do município de Penedo, cumprindo assim o nosso compromisso com a classe trabalhadora. Na próxima terça-feira os professores do nosso município também estarão recebendo o rateio de 2020”, anunciou Ronaldo Lopes nesta sexta-feira, 30

O pagamento para efetivos e contratados ainda dentro do mês trabalhado é compromisso do gestor penedense que assegura tranquilidade para famílias dos funcionários públicos e injeta recursos na economia local, principalmente no comércio da cidade.

13º Salário

O saldo em conta bancária está melhor ainda para o servidor da Prefeitura de Penedo nascido em janeiro porque também recebeu seu 13º salário. De acordo com a Lei Municipal nº 1.681/2019, o adicional é pago no mês de aniversário do trabalhador.

Fonte: Decom PMP