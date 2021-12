Prefeito Ronaldo Lopes rateia Fundeb para todo pessoal da Educação

O final do ano chega com mais uma excelente notícia para o pessoal da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Penedo.

Todos os funcionários da SEMED serão contemplados com a distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Além de professores e pedagogos, o rateio da Educação beneficiará serviçais, agentes administrativos, auxiliar de sala, secretário escolar, merendeiras, monitores e motoristas do transporte escolar.

“Fico muito feliz em poder dar essa notícia. Precisamos apenas concluir o ano para fechar os valores que vamos distribuir em rateio, possivelmente na segunda quinzena de janeiro”, informa Ronaldo Lopes.

A ampliação do benefício foi viabilizada pelo Prefeito Ronaldo Lopes e a Câmara de Vereadores. O gestor penedense enviou novo projeto de lei ao parlamento municipal com as alterações publicadas na edição de terça-feira, 28, do Diário Oficial da União.

A alteração na lei federal gerou um novo Projeto de Lei da Prefeitura de Penedo, matéria analisada e aprovada durante sessão extraordinária realizada na noite de ontem (terça, 28), na mesma data de sua modificação em Brasília.

A ação conjunta entre os Poderes Executivo e Legislativo propiciou mais esse avanço ao funcionalismo público do município, comprovando o compromisso dos representantes da população com o desenvolvimento de Penedo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP