Prefeito Ronaldo Lopes reafirma compromisso com a população carente de Penedo em sua posse

O engenheiro civil Ronaldo Lopes e o radialista João Lucas assumiram a gestão da Prefeitura de Penedo, renovando o compromisso de trabalhar para os que mais necessitam do poder público.

O Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos com praticamente a metade de todos os votos registrados para as quatro chapas concorrentes foram empossados na noite de ontem, sexta-feira, 1º de janeiro de 2021.

Acompanhados por familiares, membros do primeiro escalão do governo, vereadores e populares, Ronaldo Lopes e João Lucas iniciaram a primeira jornada de trabalho participando da celebração religiosa realizada na catedral diocesana.

Após a missa, todos os candidatos eleitos pela população penedense foram empossados na Câmara Municipal de Penedo.

Penedo Daqui Pra Frente

“Vamos inaugurar um novo tempo, um tempo de união, de otimismo, de confiança e de fraternidade”, afirmou Ronaldo Lopes em trecho de seu pronunciamento, convidando todas as pessoas que amam Penedo a trabalhar “em um governo participativo, eficiente, com capacidade fiscal, administrativa e capaz de manter o crescimento econômico”, com a responsabilidade que a gestão pública exige.

Encerrada a cerimônia no plenário legislativo, houve a transmissão de cargos na sede da Prefeitura de Penedo e a nomeação do secretariado.

Do alto o prédio histórico recuperado, Ronaldo Lopes destacou a realização do trabalho desenvolvido ao longo de dois mandatos consecutivos, ao lado de Marcius Beltrão. “Foram oito anos de desenvolvimento nas mais diversas áreas em que a prefeitura atua e isso aumenta a nossa responsabilidade”, disse Ronaldo Lopes, dirigindo-se ao Vice-Prefeito João Lucas.

“Nós estamos recebendo um governo que cumpriu sua missão e as metas que ficam para a nossa gestão são ainda maiores”, acrescentou o engenheiro, revelando a emoção de refazer os passos de seu pai, Dr. Hélio Nogueira Lopes, prefeito de Penedo no período de 1956 a 1961.

“Eu subo essas escadas com a mesma missão que meu pai teve, administrar a cidade que ele e minha mãe dedicaram toda a vida. Eu sou um político espelhado em Hélio Lopes, em meu pai, político que faz política visando o bem comum, visando o benefício das pessoas”.

