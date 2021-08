Prefeito Ronaldo Lopes recebe deputado federal Paulão em Penedo

O Prefeito Ronaldo Lopes recebeu o deputado federal Paulão (PT) em Penedo, visita agendada para o parlamentar conhecer a assistência disponível na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Centro de Diagnóstico.

Após conceder entrevista por duas horas na Rádio Penedo FM nesta sexta-feira, 13, Paulão seguiu para o Centro de Diagnóstico, setor dotado de equipamentos com tecnologia de ponta, inclusive tomógrafo, e emissão de laudo em curto espaço de tempo.

Apesar de atender a população do Baixo São Francisco e parte do Litoral Sul de Alagoas e ter realizado mais de 9 mil exames somente no 1º semestre deste ano , o Centro de Diagnóstico é mantido apenas com recursos do município.

Para manter o alto padrão dos exames de imagem e demais setores da área de saúde pública – inclusive a UPA –, é preciso assegurar recursos de custeio. Por isso, o deputado Paulão destinou emenda parlamentar no valor de seiscentos mil reais para Penedo.

“Isso significa que Penedo poderá continuar ofertando uma saúde diferenciada não só para a nossa população, mas também para os municípios da 6ª região”, explica o Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Lopes, agradecendo ao deputado Paulão.

O membro da bancada federal já havia destinado recursos para a obra da Unidade Básica de Saúde do conjunto Mata Atlântica e a reforma do posto de saúde da Cohab, além de veículo e equipamentos para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Penedo.

Acompanhados por assessores, funcionários e vereadores, Ronaldo Lopes e Paulão conversaram com populares e servidores da UPA e do Centro de Diagnóstico.

Em seguida, parte da comitiva visitou a sede social do Sport Club Penedense, onde foi recebida pelo Secretário Municipal de Esportes, professor Juca Vasconcelos.

O mais antigo time de futebol de Alagoas está recebendo apoio do município para as categorias de base, como novos projetos em andamento para o alvirrubro ribeirinho e o esporte amador no município.

