Prefeito Ronaldo Lopes reúne-se com Procurador Geral do MP/Alagoas

O Prefeito Ronaldo Lopes reuniu-se nesta quarta-feira, 03, com o procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque. Em pauta, a doação de um terreno para a construção da sede própria do Ministério Público de Alagoas (MPAL) em Penedo.

Atualmente, as cinco promotorias de Justiça do MP/Alagoas no município funcionam em imóvel localizado na Avenida Antônio Candido Toledo, próximo do Supermercado Todo Dia.

O encontro realizado na sala de reuniões da sede da Prefeitura de Penedo foi acompanhado pelo chefe de gabinete, Alfredo Pereira; o controlador-geral do município, Gustavo Callado; os procuradores municipais Diego Fonseca e Francisco Sousa Guerra; os promotores das 3ª e 4ª Promotorias de Justiça, Eládio Pacheco Estrela e Sitael Jones Lemos; e o promotor de Justiça Humberto Bulhões, chefe de gabinete do MP/AL.

Ronaldo Lopes garantiu o apoio institucional para a instalação da sede do órgão ministerial em Penedo, destacando que se trata de mais um avanço para a população penedense, benefício assegurado pelo procurador-geral de Justiça.

“De antemão, já garantimos que este imóvel vai assegurar um melhor atendimento para a população, uma vez que ela será recebida num espaço mais confortável, cômodo e de fácil acesso”, disse Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, por meio da assessoria do MP/Alagoas, sobre o investimento que deverá ter início ainda este ano.

Fonte: Decom PMP com Assessoria MPE/AL