Prefeito Ronaldo Lopes sanciona homenagem a Alexandre Toledo

O Prefeito Ronaldo Lopes assinou a Lei Municipal n° 1.722/2021 que oficializa homenagem da Câmara Municipal de Penedo ao ex-prefeito Alexandre Toledo, que faleceu recentemente em decorrência de Covid-19.

A partir da publicação no Diário Oficial do Município, a Avenida Beira Rio e a área urbanizada situada às margens do Rio São Francisco serão denominadas Avenida Alexandre de Melo Toledo e Espaço de Cultura e Lazer Alexandre de Melo Toledo.

O projeto de lei sancionado é de autoria do vereador Valdinho Monteiro, parlamentar presente na solenidade realizada nesta quarta-feira, 19.

O presidente da Câmara Municipal de Penedo, vereador Júnior do Tó também prestigiou a solenidade que contou ainda com a presença de Alana Toledo, filha do homenageado, e Walner Peixoto, cunhado de Alexandre Toledo.

“Este projeto é um reconhecimento importante e uma homenagem muito justa a Alexandre Toledo, que tanto contribuiu com nossa cidade”, declarou Ronaldo Lopes, relembrando o legado do empresário e político.

Por iniciativa da gestão Crescendo Com Seu Povo, o ex-prefeito de Penedo também terá seu nome identificando a Unidade Básica de Saúde (UBS) que está sendo construída no conjunto residencial Mata Atlântica.

Por Isabela Lucena – Assessoria Gapre PMP