Prefeito Ronaldo Lopes visita obra de construção da ponte no povoado Taquari

O Prefeito Ronaldo Lopes esteve no povoado Taquari na tarde desta segunda-feira, 17, para verificar a evolução do trabalho de construção da ponte erguida em parceria com o Governo de Alagoas.

Acompanhado por Ivo Costa, Secretário Municipal de Serviços Públicos, o gestor penedense conversou com trabalhadores no canteiro da obra que resolve, em definitivo, a condição da passagem de veículos na estrada que também dá acesso ao Assentamento Novo Horizonte e Cooperativa Pindorama.

Máquinas e homens instalam uma estrutura de concreto sobre o rio que a cada inverno ou trovoadas ganha em volume e correnteza, a ponto de destruir a ‘passagem molhada’ que havia no local. As manilhas colocadas sob a passagem dos carros eram levadas pela força das águas, situação recorrente que isolava as comunidades.

Com a determinação de Ronaldo Lopes e o apoio do Governador Renan Filho para atender o meio rural com investimentos da mesma importância dos que são feitos na cidade, a solução é comemorada por moradores.

“Há mais ou menos três anos, colocaram doze manilhas aqui e cobriram com bastante material, botaram até cimento por cima, fico muito bom de passar com o carro. Só que o rio foi levando a parte de baixo aos poucos, até que um dia um morador quase perde o carro na ponte porque ela caiu quando ele botou pra passar”, conta Francisco dos Santos, popular ‘seu’ Béia, 60 anos, ”nascido e criado no Taquari”, como afirma.

Para tirar o veículo de passeio que ficou parcialmente inclinado para o rio foi preciso unir forças. Os moradores do Taquari se juntaram e conseguiram recolocar o carro na estrada novamente inviabilizada por conta da precariedade da passagem.

“O senhor não imagina o quanto a gente está satisfeito, agora sim esse problema vai ser resolvido”, completou ‘seu’ Béia, agradecendo ao Prefeito Ronaldo Lopes e ao Governador Renan Filho.

O morador também está trabalhando na construção da ponte, junto com outros homens que residem na comunidade visitada pelo Prefeito de Penedo após inspecionar a obra que deve ficar pronta em até 30 dias.

A gratidão do homem e da mulher do campo também foi dita por Maria Dionete. “Agora as crianças daqui e do assentamento não vão mais perder aula porque o ônibus que leva elas pra escola, aqueles amarelinhos, vão pode passar por cima do rio até no inverno”, disse a moradora do Taquari.

Ronaldo Lopes agradeceu o reconhecimento pelo trabalho em favor do morador da zona rural e informa que a segunda ponte da estrada da comunidade Ponta Mofina deverá ficar pronta nos próximos 40 dias.

A obra de concreto também é fruto do esforço conjunto com o governo estadual que já concluiu a primeira ponte da Ponta Mofina, reivindicação antiga dos moradores que agora contam com homens públicos que sabem como resolver problemas que pareciam intermináveis para o meio rural.

Após a agenda de trabalho no Taquari, Ronaldo Lopes e Ivo Costa voltaram para a cidade a fim de acompanhar outras obras que estão realizadas pela gestão Crescendo Com Seu Povo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP