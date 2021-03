Prefeito Ronaldo Lopes visita zona rural de Penedo

O Prefeito Ronaldo Lopes visitou nesta quarta-feira (24), junto com o vereador Derivan Thomaz, diversos povoados da zona rural de Penedo, entre eles a Marituba do Peixe, Marcação, Murici, Capela e Riacho do Pedro.

A ação compõe a agenda do governo Crescendo Com Seu Povo, que tem priorizado um diálogo aberto com a população.

“Minha meta é construir uma gestão participativa e próxima de todos os penedenses, principalmente dos que residem na zona rural, vendo de perto as necessidades dessas pessoas para planejar soluções viáveis de serem executadas”, declarou Ronaldo Lopes durante a visita.

Melhorias

Após conversar com moradores dos povoados, Ronaldo Lopes já fez uma análise dos projetos que podem ser realizados nas localidades visitadas, como a revitalização e criação de praças, reforma de escolas, construção de ginásios e reparos na iluminação pública.

“Enxergo um potencial gigante na nossa zona rural e pretendo trabalhar para garantir que os povoados tenham as mesmas condições da nossa zona urbana”, afirma o gestor da Prefeitura de Penedo.

O vereador Derivan Thomaz também comentou a importância desse compromisso do poder público com o homem do campo, destacando que a união entre comunidade, prefeitura e vereadores é essencial para viabilizar melhorias.

“Foram visitas muito proveitosas. Com um trabalho conjunto, a gente vai realizar um planejamento para colocar em prática essas ações propostas e impactar a região”, finalizou o vereador.

por Isabella Lucena – Gapre PMP