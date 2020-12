Prefeitura cancela queima de fogos na orla de Maceió durante o réveillon

A Prefeitura de Maceió informou, nesta quarta-feira (2), que está cancelada a tradicional queima de fogos na orla de Maceió e também no Benedito Bentes durante as comemorações de réveillon. A decisão tem como base o Plano de Distanciamento Social Controlado do Governo do Estado e a recomendação do Ministério Público Estadual (MP-AL).

A medida foi adotada como forma de prevenir novos contágios do coronavírus. Maceió segue na Fase Azul que só permite a realização de eventos com participação de até 300 pessoas e com orientações do protocolo sanitário.

A decisão de suspender os festejos é resultado de uma reunião entre representantes da Prefeitura de Maceió com MP-AL, Governo do Estado e iniciativa privada.

“Após a discussão sobre a viabilidade do tradicional show pirotécnico na orla de Maceió, o Ministério Público entendeu que não há requisitos legais possíveis para a realização da queima de fogos, porque o decreto estadual que estabelece a Fase Azul na atual situação de pandemia proíbe a realização de eventos com público acima de 300 pessoas. Sendo um evento chamativo e que atrai todos os anos milhares de pessoas, então não haverá queima de fogos de fim de ano”, informou o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Jair Galvão.

Festas privadas serão avaliadas

Os responsáveis por eventos privados devem fazer uma solicitação formal à Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (Semscs) para anuência do evento. Eles devem atestar ciência do decreto e apresentar documentos em atendimento aos protocolos vigentes exigidos para sua realização.

Fonte: G1/AL