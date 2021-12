Prefeitura de Arapiraca se mobiliza para atender bairros atingidos

A Prefeitura de Arapiraca mobilizou as secretarias do município, nesta sábado (25), para atender as comunidades atingidas pelas fortes chuvas e rajadas de vento ocorridas na cidade, no fim desta tarde. O fenômeno derrubou fios de alta tensão e deixou moradores de vários bairros sem energia elétrica.

O temporal também provocou alagamentos em várias ruas e quedas de postes de iluminação, a exemplo de duas vias no bairro Zélia Barbosa, Conjunto Jardim das Paineiras e bairro Baixa Grande, que está às escuras.

A Defesa Civil Municipal e a Secretaria de Serviços Públicos foram acionadas e agentes da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito percorreram ruas dos bairros e isolar áreas atingidas. Para evitar riscos em relação a energia elétrica, a Equatorial Energia também foi acionada.

por Carlos Nealdo/Gazetaweb com assessoria