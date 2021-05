Prefeitura de Coruripe entrega Kits de Merenda para os alunos matriculados na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Coruripe começou, nesta segunda (10) a entregar os Kits de Merenda para os cerca de 12 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. As ações para minimizar os efeitos da pandemia na vida dos coruripenses seguem acontecendo e, mesmo com a suspensão das aulas presenciais, todos os estudantes matriculados no ano letivo de 2021 receberão os kits, que foram adquiridos com verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e da prefeitura municipal.

Os kits contêm itens selecionados para servir de complementação nutricional para os alunos que estão em casa e precisam se alimentar de forma saudável. Feijão, arroz, farinha de mandioca, flocos de milho, leite, bolacha, macarrão, óleo de soja e sardinha são os itens que compõem o kit.

As famílias receberão um kit por aluno, independente da quantidade de crianças matriculadas

O secretário de Educação de Coruripe, Djalma Barros explicou como funciona a dinâmica de entrega. “Temos este compromisso e preocupação com nossos alunos, durante o período de aulas remotas, de manter a distribuição do kit merenda e garantir a alimentação deles em casa. Então, todo aluno tem direito a receber, se a mãe tem 5 filhos matriculados e ela ainda estuda no EJA ou ensino fundamental terá direito a seis kits, por isso é muito importante os pais ou responsáveis procurarem as escolas para tirar qualquer dúvida que tenha. É importante frisar que quem não quiser o kit pode retirar e doar para uma família que precise, porém a escola não poderá entregar a outra pessoa que não seja o pai ou responsável e nem fazer essa doação por conta própria”, destacou.

A dona de casa Salete Menezes, de 55 anos, falou emocionada sobre o recebimento de três kits merenda. “Esses alimentos só trarão alegria para minha casa, irá devolver a dignidade que muitas vezes se perde pela falta de condição. Tenho três crianças pequenas, não tenho emprego e meu marido é pescador, mas ultimamente não tem levado quase nada para casa e nossa situação não está fácil. Agradeço primeiro a Deus e depois a equipe da prefeitura por essa ação tão importante, esses três kits que estou recebendo nos ajudará muito nesse momento difícil”.

O prefeito Marcelo Beltrão destacou a importância dos kits chegarem às famílias nesse momento de pandemia.

“Nosso objetivo é garantir a segurança alimentar do alunado e consequentemente das famílias. |São mais de 100 toneladas de alimentos selecionados que chegarão à mesa dos coruripenses para minimizar os efeitos da pandemia dentro desses lares. Estamos também nos organizando e planejando a volta às presenciais com muita cautela e segurança, providenciando os EPIs necessários e avançando na vacinação dos profissionais para que em breve possamos ver os nossos alunos onde de fato eles merecem está, que é nas escolas”, frisou o prefeito.

A secretária de Assistência Social, do Trabalho e da Mulher, ressaltou o impacto social dos kits para a comunidade. “A pandemia afetou a todos e principalmente as famílias de maior vulnerabilidade social, muitos perderam seus empregos, outros que trabalhavam na informalidade não conseguiram mais trabalhar e assim suas famílias foram afetadas. Então qualquer benefício que some na vida dessas pessoas é válido e os kits merenda chegam em boa hora, sem contar que são montados com alimentos importantes para a nutrição das crianças e de toda família. Torcemos para que essa fase difícil passe logo e que em breve possamos receber as pessoas novamente em nosso Serviço de Convivência e nos demais programas da secretaria”, concluiu a secretária.

A entrega dos kits segue um cronograma para evitar aglomerações. É importante os pais ou responsáveis só procurarem a escola no dia e horário correto e, em caso de dúvida, os cronogramas estão nas páginas dos instagrans oficiais das escolas.

Fonte: Assessoria