Prefeitura de Coruripe inicia levantamento da situação do saneamento básico do município

A Prefeitura de Coruripe inicia hoje (07), por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Habitação, um trabalho de verificação da situação do saneamento básico do município, com o objetivo de planejar ações futuras e garantir o desenvolvimento da cidade com sustentabilidade.

A ação contará com 11 estagiários, estudantes do curso técnico de Edificações do Instituto Federal de Alagoas – Campus Coruripe, que estarão acompanhados e supervisionados por um engenheiro da prefeitura.

Todos estarão devidamente identificados, com crachá, uniforme, boné e pasta com a identidade visual da prefeitura.

Os trabalhos consistirão também em fiscalizar possíveis irregularidades em domicílios com ligações clandestinas nas redes de esgoto do município.

No primeiro momento, a equipe atuará nas localidades Conjunto Rubens Wanderley, Nelson Costa, Joaquim Beltrão, Manoel Lessa e Luiz Simões. O prazo para a realização do serviço é de três meses, com a possibilidade de prorrogação.

Durante as visitas, é aplicado um questionário aos proprietários ou responsáveis pelo imóvel. No caso de identificação de ligações de esgoto clandestinas, o proprietário será notificado pela Secretaria de Infraestrutura para regularizar a situação. Dependendo do tipo de esgoto, a notificação será feira pela Vigilância Sanitária.

“É importante que a população abra a porta de sua casa para receber a nossa equipe. Esse levantamento é importante para melhorarmos o saneamento básico do município e, também, é questão de saúde pública. Por isso reforço que é muito importante que as pessoas nos recebem”, ressaltou Júnior Rocha, secretário municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Habitação.

