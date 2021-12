Prefeitura de Maragogi cancela carnaval público e privado

Após cancelar as festas de fim de ano, por recomendação do Ministério Público de Alagoas (MPAL) e da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), a Prefeitura de Maragogi, no Litoral Norte, anunciou a suspensão do carnaval. Até o dia 8 de março do ano que vem, nenhum evento público deverá ser realizado na cidade.

O prefeito Fernando Sérgio Lira (Progressistas) foi além. Proibiu todas as comemorações particulares de grande vulto no carnaval. A decisão foi tomada nessa quarta-feira (8), em reunião com os membros do Gabinete de Crise de Enfrentamento à Covid-19.

“Não teremos festa no carnaval de nenhuma maneira em Maragogi. A nossa decisão foi tomada em razão da sazonalidade da questão viral, cujo pico deverá ser, justamente, nestas festividades carnavalescas”, afirmou o prefeito.

Por outro lado, os eventos privados de Réveillon estão autorizados pela prefeitura, desde que sejam realizados com capacidade de até 500 pessoas e mediante a apresentação do cartão de vacinação atualizado. A tradicional queima de fogos na orla marítima foi mantida.

“A queima de fogos é breve, não ultrapassa meia hora de duração. No máximo dura 15 minutos. Todos os hotéis da cidade farão queima de fogos, as pessoas vão de todo jeito conferir este momento nas praias de Maragogi. Se a prefeitura fizer o evento não vai mudar em nada, do ponto de vista de protocolar”, explicou Sérgio Lira.

Ele completou que o município está em uma fase de aparente tranquilidade em relação ao número de casos e óbitos por Covid-19. De acordo com o prefeito, Maragogi não tem registrado mortes pela doença, e a manutenção da queima de fogos não deve interferir na curva epidemiológica.

De acordo com a AMA, 22 municípios cancelaram as festas públicas da virada até agora, inclusive Maceió, que tinha programado eventos descentralizados pela cidade.

Maragogi, por sua vez, é o primeiro município do Estado a cancelar o carnaval de 2022.

por Thiago Gomes – Gazetaweb