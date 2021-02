Prefeitura de Neópolis monta barreira de prevenção na cidade

A Prefeitura Municipal de Neópolis montou neste sábado, 13, uma barreira sanitária e de orientação na entrada da cidade. A barreira e as ações de conscientização da população e dos visitantes acontece até a próxima terça-feira, 16, e tem o objetivo de evitar que as pessoas se aglomerem, façam festa clandestinas e blocos de rua.

Neópolis, considerada a capital do frevo em Sergipe, tem como tradição o carnaval de rua. Há muitos anos entre o sábado e a terça-feira de carnaval acontece o desfile do tradicional bloco do Zé Pereira. Várias orquestras de frevo e bonecos gigantes desfilam pelas ruas da cidade arrastando uma multidão. Esse ano por conta da pandemia, todas as atividades festivas do município foram canceladas e proibidas.

De acordo com a Prefeitura de Neópolis, todas as pessoas que chegam à cidade passam obrigatoriamente pela barreira e recebe as orientações. Policiais militares estão presente na ação dando suporte ao trabalho de conscientização.

Ainda segundo o município, a barreira foi uma medida encontrada pela para realizar um trabalho educativo e de prevenção do coronavírus, seguindo as recomendações do Ministério Público Estadual de Sergipe (MPE), das autoridades sanitárias e de saúde.

por Karla Pinheiro/Infonet