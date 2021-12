Prefeitura de Penedo abre chamada pública para comércio eventual durante os festejos de Bom Jesus

A Prefeitura de Penedo abriu chamamento público para credenciar interessados em atuar no comércio eventual durante os festejos ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, com venda de bebidas, alimentos, bijuterias, adereços e instalação de parque de diversões.

As inscrições estão abertas e só podem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), situada à Rua Sete de Setembro, nº 116, Centro Histórico de Penedo, no horário entre 8h30 e 13h30.

Para participar, é preciso ser maior de 18 anos e apresentar documento de identidade válido, com foto (cópia simples), CPF (original e cópia simples), comprovante de residência (cópia simples) e cartão de vacinação contra Covid-19 (comprovar as duas doses ou a dose única, se for o caso).

Além desses documentos, o interessado em trabalhar com comércio ambulante durante o Bom Jesus em Penedo precisa apresentar o formulário de adesão ao credenciamento que conta no edital, assim como o pagamento da taxa.

Confira aqui o edital na íntegra

Fonte: Decom PMP