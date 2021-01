Prefeitura de Penedo abre sindicância sobre concessão de linha do transporte coletivo

O Prefeito Ronaldo Lopes recebeu nesta sexta-feira, 15, representantes da Cooperativa de Transporte de Penedo (Cootranspe) e vereadores do município.

Em pauta, duas concessões de linha autorizadas no final do ano passado para membro da cooperativa que presta o serviço na área urbana de Penedo, autorizações contestadas pela própria Cootranspe.

A categoria paralisou o transporte de passageiros nas linhas urbanas, na manhã de ontem (quinta-feira, 14), como forma de protesto, antes mesmo de oficializar solicitação para que o governo municipal recebesse representantes da cooperativa.

O Superintendente da SMTT Penedo, Coronel Jota Júnior, chamou a atenção dos concessionários pelo prejuízo causado à população, já que o serviço público parou, antes mesmo da realização de audiência com o gestor municipal.

Sempre aberto ao diálogo, Ronaldo Lopes atendeu solicitação do presidente da Câmara Municipal de Penedo, Júnior do Tó (Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior) e do vereador Denys Reis que intermediaram o encontro com os empresários do setor.

Após a explanação da denúncia, ficou decidido que a Prefeitura de Penedo abrirá sindicância para aprofundar a investigação, com nova reunião agendada para a próxima semana.

Além do Prefeito Ronaldo Lopes e dos concessionários do transporte coletivo em Penedo, a reunião de hoje contou com a participação do Chefe do Gabinete Civil, advogado Alfredo Pereira; do Diretor de Comunicação, Kim Emmanuel; dos vereadores Júnior do Tó, Denys Reis, Messias da Filó, Rodrigo Regueira, Valdinho Monteiro e Marival Oliveira.

