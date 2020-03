Prefeitura de Penedo adota medidas emergências contra o Coronavírus

Diante da pandemia do Coronavírus (COVID-19) que alcança diferentes partes do mundo e classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Prefeitura de Penedo adota a partir desta quinta (19), medidas por Decreto que buscam conter o avanço da doença. Todas as ações atingem o poder público e a inciativa privada.

Para acompanhar todas as medidas e o seu cumprimento, o Município criou um Gabinete de Crise, que passa a ser gerenciado pelo secretário de Saúde de Penedo, Marcos Beltrão. “Este é um momento que requer cautela, união. Só assim, vamos superar essa pandemia. Não devemos entrar em pânico, mas nos unir e se preservar cumprindo todas as determinações dentro dos âmbitos federal, estadual e municipal. O momento é de prevenção e todos devem contribuir em evitar a proliferação do vírus. Vamos cada um fazer a sua parte”, observou o presidente do Gabinete de Crise.

Entres as ações, o Município adotou o recesso escolar antecipado, a partir de hoje (19), até o dia 02 de abril. Além da suspensão do transporte escolar municipal e universitário. “Estamos tomando todas as precauções para preservar nossas crianças. Também vamos doar os produtos perecíveis que integram a merenda escolar, isso seguindo orientações do corpo nutricional da Secretaria de Educação. Quanto os demais produtos, estamos esperando uma resolução do Governo Federal (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), sobre como proceder. Existem decisões que são tomadas diante das orientações do Ministério da Educação”, explicou a secretária de Educação Cíntya Alves.

Eventos públicos e privados

No que diz respeito aos espaços públicos de visitação, eventos privados e realizados pela Prefeitura de Penedo, com o decreto, estão todos cancelados. Também foram suspensos eventos esportivos de qualquer natureza e reuniões ou eventos em prédios públicos e monumentos históricos. Além de toda a programação relacionada ao aniversário de Penedo no mês de abril. Incluindo o Penedo Moto Fest, evento privado, mas com o apoio da administração.

Atendimento ao público

Buscando a prevenção do Coronavírus e aglomerado de pessoas, algumas Secretarias terão horário reduzido e outras irão trabalhar apenas no modo interno. Ficou assim definido: Educação (Setor do Bolsa Família), Assistência Social (Plantão Social na sede) e Saúde (Marcação de consultas, exames e transportes). Essas abertas ao público das 08h às 12h. Os demais setores funcionam em regime interno.

Os serviços da Superintendência de Recursos Humanos, tais como contracheques e informativo de rendimentos para Imposto de Renda deverão ser solicitados pelo e-mail: seplag@penedo.al.gov.br.

COM MAIS DE 60 ANOS – Fica optativo o servidor mediante vontade exercer sua atividade laboral dentro da repartição. Podendo o gestor da Secretaria ou Departamento, delegar suas atribuições laborais em sua residência.

Serviços ligados à Saúde

Alguns setores estão com horário e atendimento reduzidos por número de pacientes: O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) fica aberto das 08h às 12hs. O atendimento médico deverá limitar-se aos pacientes em crise. Ficam suspensos grupos e outras atividades individuais. O Laboratório Municipal atenderá apenas 60 pacientes por dia. Já o Centro de Saúde III (SESP), o número de atendimentos especializados sofrerá redução. A redução também serve para o Centro de Saúde da Mulher, apenas 20 por turno. E o Centro de Diagnóstico Dr. Almir Nogueira Lopes, redução no atendimento e horário aberto ao público das 07h às 13h horas.

Feira de livre de Penedo e mercados públicos

Outra preocupação dos gestores é com a circulação nas feiras livres (Comércio, Santa Luzia e Feira da Agricultura Familiar) e mercados públicos. Entre as ações imediatas, regramento das bancas (um metro de distância entre elas). Além do prolongamento da feira livre para a Rua Ulisses Batinga e Aterro da Lagoa do Oiteiro. Mesma regra segue para os seis mercados públicos no que diz respeito à distância. A comercialização de alimentos deverá atender resolução da Vigilância Sanitária (o que deve acontecer conforme orientações técnicas).

De acordo com o prefeito, esses são os pontos principais, que devem ser adotados de imediato. Porém, com o decorrer dos dias, novas ações poderão ser implantadas, dependendo muito dos acontecimentos. Tudo será feito por Decreto, que será publicado ainda hoje no Diário Oficial do Município.

“Estamos adotando várias medidas, essas merecem destaque. Porém, o Gabinete de Crise poderá a qualquer momento adotar novas ações, dependendo muito do que acontecer. Também existem medidas colocadas pelo Governo de Alagoas, a exemplo das academias. Vamos atuar em conjunto nas fiscalizações. Vamos agir agora com amor, pensando no bem-estar da nossa família e do próximo. Devemos seguir todas as orientações para conter o avanço da doença. Agora é o momento de agir e frear esse mal que aflige vários países. Juntos, tenho certeza que vamos vencer”, salientou o prefeito Marcius Beltrão.

Primeiro suspeito de Coronavírus

Ontem uma pessoa procurou a Unidade de Pronto Atendimento de Penedo (UPA), mostrando os sintomas do Coronavírus. Segundo o secretário de Saúde, todos os protocolos estão sendo seguidos. O paciente foi medicado e segue em quarentena sem sua casa. “Devemos ter calma, sem pânico. Cautela estamos tendo e seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde. Hoje mesmo uma equipe da Secretária de Estado da Saúde esteve em Penedo para colher secreção desta pessoa. O resultado será divulgado em 48h. Mas, já adianto, todas as medidas estão sendo tomadas com esse caso suspeito”, encerrou o presidente do Gabinete de Crise, Marcos Beltrão.

Concurso público, número de telefone e impostos

Entre as medidas estabelecidas pelo Gabinete, também estão contempladas a criação de uma ouvidoria para tirar todas as dúvidas relacionados ao Coronavírus. Isso deverá ser feito através de ligação e contato pelo aplicativo WhatsApp. O número será divulgado na sexta (20). Outra medida é que pelos próximos 60 dias, ficam prorrogados o vencimento de impostos e taxas relacionadas as empresas em atividade dentro de Penedo. E com relação ao concurso público, segue sem alteração. A realização da prova será em maio. Se alguma mudança ocorrer, tudo será noticiado através dos canais oficiais da Prefeitura de Penedo, do prefeito Marcius Beltrão e imprensa local.

por Roberto Miranda