Prefeitura de Penedo amplia investimentos em educação

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), tem realizado uma série de investimentos na área, a exemplo da construção e reforma de escolas municipais, climatização das unidades de ensino, construção de ginásios e quadras poliesportivas, entre outros.

Amanhã, quinta-feira (13), a Semed Penedo promove mais uma série de ações voltadas à manutenção de uma educação pública de qualidade na rede municipal.

A ampliação promovida pelo governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes tem prosseguimento com assinatura da Ordem de Serviço para construção de quadra poliesportiva no Povoado Marituba do Peixe, zona rural do município.

Também amanhã ocorrerá a entrega da manutenção predial da Escola Municipal de Educação Básica Irmã Jolenta, localizada no Bairro Senhor do Bonfim, popularmente conhecido por Oiteiro.

Além disso, haverá a entrega da manutenção predial da Escola Municipal de Educação Básica Professora Helena de Oliveira Carvalho, localizada no Conjunto José Moraes Lopes, mais conhecido como Cohab.

Investimentos na área

Ao longo da gestão Penedo: Terra do desenvolvimento e da Cultura, a Semed Penedo promoveu diversos investimentos. Os mais recentes são a construção de uma vila olímpica no antigo Complexo Educacional e Esportivo Dr. Alcides Andrade, mais conhecido por Ginásio do Sesi, e a construção de quatro novas escolas no município.

As obras da nova Vila Olímpica contemplam a reforma das duas piscinas; Construção de piscina semi olímpica, Pista de atletismo de 426,36 m; Pista de salto triplo, ; Revitalização do campo de futebol, ; Revitalização do ginásio; Instalação de gerador de energia elétrica; Revitalização de toda pavimentação asfáltica; Reforma da sede da Secretaria Municipal de Educação, entre outros.

Outra ação importante é a construção da nova Escola Municipal de Educação Básica Douglas Apratto Tenório, localizada no Bairro Santo Antonio, antigo Barro Vermelho, com obras já em fase adiantada.

Também estão sendo construídas as novas escolas Barão do Penedo, no Bairro Santa Isabel; Vereador José da Costa Mangabeira, no Conjunto Rosete Andrade; e mais uma nas proximidades do residencial Mata Atlântica, localizada no Bairro Dr. Raimundo Marinho.

Programação

Ordem de Serviço para Construção da Quadra Poliesportiva do Povoado Marituba do Peixe (Escola Irênio Araújo)

Local: Povoado Marituba do Peixe

Data: 13/08/2020

Horário: 9h.

Entrega da Manutenção Predial da Escola Irmã Jolenta – SEDE

Local: Bairro Senhor do Bonfim

Data: 13/08/2020

Horário: 10h.

Entrega da Manutenção Predial da Escola Profª Helena de Oliveira Carvalho

Local: COHAB

Data: 13/08/2020

Horário: 10:40h.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)