Prefeitura de Penedo apoia ações de acolhimento da Casa de Ranquines

A rotina diária dos acolhidos na Casa de Ranquines, em Penedo, ganhou uma nova atividade. Reunidos na quadra coberta, os assistidos fizeram exercícios físicos e foram orientados por equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

O trabalho desenvolvido por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) neste início de semana é mais uma iniciativa da gestão Crescendo Com Seu Povo para a instituição religiosa São Vicente de Paula, responsável pela Casa de Raquines.

A entidade acolhe homens que se encontram na condição de morador de rua. Durante seis meses, tempo máximo de permanência na Casa de Ranquines, todos os acolhidos recebem orientação religiosa e ajudam na manutenção do sítio situado na Rua 15 de Novembro, Centro Histórico de Penedo.

Dependendo basicamente de doações, trabalho voluntário e repasse do programa Nota Fiscal Cidadã, a Casa de Ranquines tem apoio efetivo da Prefeitura de Penedo.

Além de ações da SEMDSH, o abrigo já recebeu este ano alimentos da campanha Vacina Solidária – desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde – e do PAA, programa realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA).

Com apoio da Secretaria Municipal de Educação, os assistidos também estão recebendo a oportunidade de voltar a estudar por meio da EJA (Educação para Jovens e Adultos).

Agora, a SEMDESH Penedo incluiu a Casa de Ranquines em sua promoção de atividades físicas. A retomada da ação também ocorre no CRAS Senhor do Bonfim e no CRAS Santo Antônio, com equipe do SCFV indo às praças da cidade para atender novos públicos.

CRAS

Amanhã (terça-feira, 27), as atividades funcionais atenderão idosas na praça principal do Conjunto Rosete Andrade, a partir das 8 horas. Na quarta-feira, 28, o mesmo público-alvo será atendido na Praça Santa Luzia.

A SEMDSH Penedo informa a que atividades físicas desenvolvidas por equipe do CRAS Santo Antônio acontece todas as terças-feiras, das 8h às 9h para idosas, e das 9h às 10h para mulheres. As idosas também são orientadas toda quinta, das 15h às 16h.

No CRAS Senhor do Bomfim, a assistência para idosas é promovida toda quarta e quinta-feira, a partir das 8 horas. As mulheres do bairro são atendidas às terças e quintas, a partir das 15h30.

Fonte: Decom PMP