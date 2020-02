Prefeitura de Penedo apresenta programa Melhor Em Casa

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo vai apresentar detalhes do programa Melhor Em Casa para servidores da pasta e representantes de setores relacionados ao tema nesta terça-feira, 10 de fevereiro.

O encontro sobre o trabalho desenvolvido em parceria com o governo federal terá início às 8 horas, no auditório da unidade Ifal Penedo.

O Melhor Em Casa prioriza o atendimento domiciliar, especialmente para pacientes em condições de concluir, no conforto de sua casa, o tratamento iniciado no hospital, sem perder a assistência médica especializada e contando com o apoio do seu núcleo familiar, livre dos riscos de contrair infecção hospitalar.

O Ministério da Saúde prevê também que o programa Melhor Em Casa é indicado para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas para chegar até uma unidade de saúde.

Dessa forma, o trabalho desenvolvido nos municípios poderá criar mais vagas em hospitais públicos e rede conveniada, melhorando o atendimento à população.

Nos casos em que o paciente precisa ser visitado semanalmente ou com maior regularidade, ele poderá ser acompanhado por equipes formadas prioritariamente por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeuta ou assistente social.

Outros profissionais (fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e farmacêutico) poderão compor as equipes de apoio. Cada equipe poderá atender, em média, 60 pacientes, simultaneamente, informa o Ministério da Saúde.

por Fernando Vinícius – Decom PMP