Prefeitura de Penedo atualiza decreto sobre a Fase Vermelha no município

A Prefeitura de Penedo publicou no Diário Oficial do Município, Portaria do Gabinete de Gerenciamento de Crise (CGC), sobre as mudanças no Protocolo Sanitário do município, devido ao aumento dos casos de Covid-19.

A portaria assinada pelo Presidente do CGC e Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Lopes, considera os dados epidemiológicos do município, que mostram uma taxa de ocupação nos leitos de UTI que chegam a 92%.

As mudanças seguem o Decreto Estadual assinado pelo Governador Renan Filho, que mantém todo o Estado de Alagoas na Fase Vermelha do Protocolo de Distanciamento Social Controlado, porém com mais rigidez nas restrições impostas.

Entre as mudanças está a volta do horário de restrição de circulação para 21h, já que anteriormente havia ocorrido a flexibilização até as 22h.

Também volta a proibição do comércio funcionar aos finais de semana, segundas-feiras e feriados, assim como o funcionamento de bares e restaurantes será restrito aos dias de semana, com exceção das segundas e sextas-feiras .

Outra mudança é o retorno da proibição da venda de produtos que não sejam gêneros alimentícios nas feiras livres do município, do Centro da cidade e do Bairro Santa Luzia, devendo a Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola reorganizar as feiras livres para promover o distanciamento social necessário.

A portaria do Gabinete de Gerenciamento de Crise pode ser visualizada por meio do seguinte link.

por Thiago Sobral – Decom PMP