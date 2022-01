Prefeitura de Penedo convida inscritos no Cadastro Único para atualizar dados

Quem mora em Penedo e está inscrito no Cadastro Único precisa atualizar os dados no sistema de acesso para benefícios que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social.

O recadastramento para quem mora na zona rural de Penedo está disponível na sede do CadUnico que funciona na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), no horário entre 7h30 e 12h30.

Para quem mora na parte alta da cidade, a orientação é atualizar os dados no CREAS instalado na Rodovia Mário Freire Leahy.

Já quem reside na parte baixa, deve ir até o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro Senhor do Bonfim (Oiteiro) ou do bairro Santo Antônio (Barro Vermelho), serviços funcionam das 7h30 ao meio-dia.

Quem se inscreveu no Cadastro Único em 2019 e desde então não atualizou os dados precisa se recadastrar com urgência para não perder o benefício que recebe.

Todas as pessoas inseridas no sistema de acesso ao Auxílio Brasil e tarifas sociais devem apresentar RG (carteira de identidade), CPF e comprovante de residência atualizado para renovar os dados no Cadastro Único.

