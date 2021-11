Prefeitura de Penedo dá suporte para interessados em participar do Empreende Alagoas

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas abre mais uma oportunidade de aprendizado sobre empreendedorismo. Com suporte da gestão Crescendo Com Seu Povo, quem tiver interesse em iniciar um negócio já pode fazer a inscrição no Empreender Alagoas.

O programa vai oferecer 80 horas de atividades online nas áreas de trabalho, consumo e empreendedorismo; mundo dos micro e pequenos negócios; estratégias digitais para pequenos empreendedores e plano de negócio, com pré-matrícula através do www.empreendealagoas.com.br

“Quem se inscrever agora, será incluído nas primeiras turmas que devem começar as aulas no próximo dia 06 de dezembro”, explica Anderson Dantas Ferreira, monitor do Empreende Alagoas para Penedo, sobre o procedimento on-line que vai gerar confirmação da matrícula ao inscrito e o início das aulas.

Telecentro Digital

Para pessoas que não possuem computador ou telefone celular para fazer o curso, a Prefeitura de Penedo viabiliza o aprendizado no Empreender Alagoas, com acompanhamento presencial, no Telecentro Digital instalado na praça do bairro Santa Luzia (Barro Duro), durante o dia.

De acordo com a Sedetur Alagoas, a meta é impulsionar micro e pequenos negócios para cinco mil alagoanos que receberão material didático e camisa do Empreender Alagoas.

A última etapa do curso é a elaboração do plano de negócio, com apoio dos consultores, sendo os considerados viáveis encaminhados aos agentes financeiros parceiros para obtenção do crédito.

Os dez melhores planos de negócio elaborados pelos micro e pequenos empreendedores participantes serão premiados em dinheiro, variando de R$ 3.000,00 (três mil) a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Quem quiser saber mais informações, pode fazer contato com o monitor Anderson Ferreira através do (82) 98218-3898, telefone celular e whatsapp.

por Fernando Vinícius – Decom PMP