Prefeitura de Penedo decreta ponto facultativo nos dias 08 e 11 de outubro

A Prefeitura de Penedo decretou ponto facultativo nos próximos dias 08 e 11 de outubro, ato oficializado por meio do Decreto Municipal nº 752/2021.

A primeira data do ponto facultativo é relacionada com a celebração da padroeira de Penedo, Nossa Senhora do Rosário, comemorada no dia 07 e com programação iniciada que pode ser conferida clicando aqui.

Já a segunda-feira, 11, é véspera de outro feriado religioso, este nacional em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

A medida administrativa é fundamentada na preservação da eficiência do serviço público e na economicidade e redução de gastos com o funcionamento das repartições.

Vale ressaltar que serviços essenciais das Secretarias Municipais de Saúde e de Serviços Públicos não serão afetadas, assim como do SAAE Penedo.

DECRETO MUNICIPAL Nº 752.2021

Fonte: Decom – PMP