Prefeitura de Penedo distribui máscaras contra Covid-19 na zona rural

Duas mil máscaras faciais foram distribuídas pela Prefeitura de Penedo para famílias que residem na zona rural, ação de combate à Covid-19 realizada por meio das Secretarias Municipais de Saúde (SEMS) e de Desenvolvimento Social e Habitação (Semdsh).

O trabalho coletivo beneficiou famílias em situação de vulnerabilidade que residem em Palmeira Alta, comunidade com o mais alto índice de pessoas contaminadas da zona rural, conforme consta nos mais recentes boletins epidemiológicos divulgados pela SEMS.

Dos 96 casos confirmados de Covid-19 em Penedo até este segunda-feira, 08 de junho), 14 estão na Palmeira Alta

O uso de máscara facial reduz a propagação do coronavírus e é obrigatório em locais públicos e privados, entre eles supermercados, farmácias, padarias ou qualquer outro local autorizado a funcionar, seguindo as restrições impostas pela pandemia.

O benefício viabilizado pela Prefeitura de Penedo para famílias de baixa renda também acontece na cidade e é resultado de outra ação do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes.

As máscaras distribuídas são produzidas por costureiras contratadas, por meio de chamada pública, iniciativa que gera emprego e renda para pessoas e economia ao município.

Integração

“Nós acreditamos que a integração de políticas públicas, especialmente entre as secretarias e outros setores da Prefeitura de Penedo, pode gerar muito mais força para enfrentar o coronavírus”, explica o psicólogo Vinícius de Barbosa, gestor da Semdsh.

Ele destaca ainda a entrega de cestas básicas para pessoas em condição de extrema pobreza, trabalho que atende cerca de 7.300 mil famílias, com alimentos enviados pelo governo estadual (3.800 cestas) e comprados pela Prefeitura de Penedo (3.500 cestas).

Outra frente de trabalho é a distribuição de kits de higiene para mulheres – em sua maioria idosas – assistidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Além do ato da entrega do kit formado por detergente, sabão em pedra, álcool em gel e máscara facial, a distribuição é acompanhada por mensagens de carinho e abraços virtuais.

Missão

“A nossa missão é marcada por sentidos, por significados. É feita com muito sentimento e a gente também se emociona. Esperamos, em breve, que possamos reencontrar nossos participantes dos Serviços de Convivência, sem os protocolos de segurança necessários para os dias de hoje”, destaca Vinícius Barbosa, parabenizando o empenho dos servidores.

“O nosso medo não pode ser maior do que a necessidade das pessoas e sem a dedicação e o compromisso das nossas equipes, a gente não conseguiria fazer nada”, afirma o gestor da pasta que segue cronograma de atendimento à população elaborado junto com a SEMS, trabalho que prioriza localidades mais vulneráveis e com maior índice de contágio por Covid-19.

por Fernando Vinícius – Decom PMP