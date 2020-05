Prefeitura de Penedo divulga balanço sobre trabalho nas barreiras sanitárias

A pandemia do coronavírus (Covid-19) desencadeou uma séria de medidas preventivas por parte da Prefeitura de Penedo. Entre as ações determinadas pelo governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes para proteger o povo penedense e também os visitantes consta a instalação de barreiras sanitárias nos principais acessos à cidade histórica.

Durante os primeiros 30 dias do controle sanitário (26 de março a 26 de abril), a ação que envolve órgãos municipais e Polícia Militar gerou o retorno de 62 pessoas que apresentaram quadro febril, um dos sintomas da gripe que causou 80 mortes em Alagoas, segundo informa a Secretaria Estadual de Saúde no boletim epidemiológico divulgado ontem (terça-feira, 05).

No mesmo período, 1.632 veículos (carros e motos) não tiveram permissão para entrar em Penedo, mais de 800 cadastros (808) foram realizados para identificar profissionais de serviços essenciais que atuam em Penedo, além de 950 fichas de controle específicas para profissionais da Medicina e 115 termos de responsabilidade registrados, documento obrigatório para pessoas vindas de outros estados.

Barreiras Sanitárias

Também foram preenchidas 5.235 fichas de cadastro de pessoas residentes em Penedo, seja na zona urbana ou em alguma comunidade rural. “As barreiras sanitárias que nós instalamos visam a diminuição do fluxo de pessoas circulando dentro de Penedo”, explica o Secretário Municipal de Saúde, Marcos Beltrão, frisando que a restrição não impede o direito de ir e vir.

“O que não está permitido, nesse momento, é passear na cidade de Penedo ou realizar outra atividade que não seja de caráter essencial, como acesso a serviços de saúde, por exemplo. Ir ao mercado pode acontecer nos outros municípios”, acrescenta o gestor do Gabinete de Crise instituído para coordenar as ações de combate ao coronavírus.

“Os números são bastante expressivos e eu tenho certeza que, se nós não tivéssemos tomado essa atitude com bastante antecedência, como fizemos, a situação em Penedo seria bem diferente do quadro atual”, destaca Marcos Beltrão sobre a importância das barreiras sanitárias, agradecendo o empenho dos servidores municipais no controle e nas demais ações de enfrentamento ao problema grave de saúde pública.

por Fernando Vinícius – Decom PMP